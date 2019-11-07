11:26 (мск), источник: ТАСС Наука
В Мексике нашли ямы для мамонтов возрастом 15 тысяч лет
В них археологи нашли около 800 костей, которые принадлежали как минимум 14 разным животным.
МЕХИКО, 7 ноября. /ТАСС/. В ходе раскопок в пригороде Мехико арехологи обнаружили две глубокие ямы с отвесными стенами, внутри которых оказались сотни останков мамонтов. Их возраст — около 15 тысяч лет. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории (INAH).
По словам археологов, ранее похожие ловушки, предназначенные, правда, для поимки животных среднего размера, ученые находили только в Японии. «Это настоящий переломный момент <…>, который связан с нашими представлениями о взаимодействии групп
В глубину ямы достигали 1,7 метров, их диаметр составлял около 25 м. За 10 месяцев работы ученые нашли в «ловушках» свыше 800 костей, которые принадлежали по меньшей мере 14 мамонтам. Специалисты предполагают, что в районе, где продолжаются раскопки, может находиться еще как минимум три ловушки.
Специалисты предполагают, что кости из ловушек передадут в коллекцию Музея мамонта, который открылся в пригороде Мехико в 2018 году. При этом доступа к самим звероловным ямам у обычных посетителей не будет, потому что ученые опасаются за их сохранность.