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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художники превращают придорожные сервисные боксы в произведения искусства

Отличная инициатива.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Несколько лет назад компании Keep NZ Beautiful Society и Chorus из Новой Зеландии создали программу художественного оформления сервисных боксов с электроникой.

Обычно такие металлические боксы стоят вдоль дорог и заборов и совсем не украшают городские улицы.

Чтобы это исправить, а также поднять настроение горожанам, организаторы проекта призвали уличных художников расписать электрокоробки на свой вкус.

К акции присоединились тысячи художников по всей стране. Фото обновленных боксов регулярно публикуются на сайте компаний-организаторов и в соцсетях.

Екатерина Гура

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