12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художники превращают придорожные сервисные боксы в произведения искусства
Отличная инициатива.
Несколько лет назад компании Keep NZ Beautiful Society и Chorus из Новой Зеландии создали программу художественного оформления сервисных боксов с электроникой.
Чтобы это исправить, а также поднять настроение горожанам, организаторы проекта призвали уличных художников расписать электрокоробки на свой вкус.
К акции присоединились тысячи художников по всей стране. Фото обновленных боксов регулярно публикуются на сайте
Екатерина Гура