12:35 (мск), источник: N + 1
TESS показал панораму южного неба
И открыл за год более тысячи кандидатов в экзопланеты.
Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы. На сегодняшний день за обсерваторией числится более тысячи кандидатов в экзопланеты, из которых 29 было подтверждено, сообщается на сайте NASA.
TESS был запущен в апреле 2018 года и предназначен для поиска экзопланет методом транзитной фотометрии — космическая обсерватория отслеживает небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. TESS оснащен четырьмя телескопами с шестнадцатью
О первой открытой при помощи телескопа экзопланете было объявлено в середине сентября 2018 года, ей стала суперземля, находящаяся на расстоянии 60 световых лет от Солнца. 18 июля 2019 года TESS завершил сканирование южного полушария неба, пронаблюдав 13 секторов размером 24 на 96 градусов, на каждый из которых ушло по 27 дней. В общей сложности за первый год работы телескопа каждая из его
Новое мозаичное изображение южного неба составлено за 208 снимков, полученных TESS за первый год работы. На нем можно увидеть яркую полосу Млечного Пути, туманности в созвездии Ориона, Большое и Малое Магеллановы Облака, которые являются карликовыми
По состоянию на 1 сентября 2019 года телескоп смог обнаружить более тысячи кандидатов в экзопланеты, из которых 29 было подтверждено благодаря наземным и орбитальным обсерваториям. Кроме того, TESS помог открыть три экзокометы в системе молодой звезды Беты Живописца, шесть взрывов сверхновых типа Ia в далеких галактиках и даже зафиксировал вспышку от разрушения звезды сверхмассивной черной дырой.
Александр Войтюк