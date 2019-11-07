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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Носки Майкла Джексона могут продать за миллион долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Roll, сообщает Daily Mail.

Стартовая цена — 100 тысяч долларов, но организаторы торгов ожидают, что она поднимется до одного или двух миллионов долларов.

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Майкл отдал эти, созданные модельером Биллом Уиттеном, усеянные стразами носки своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour (1984 год).

В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.

Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября.

Майкл Джексон впервые выступил в сверкающих носках в марте 1983 года, когда исполнял песню Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию звукозаписывающей компании Motown Records.

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Тогда же он исполнил и лунную походку, которая стала одной из самых популярных танцевальных техник в мире.

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