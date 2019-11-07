15:42 (мск), источник: РИА Новости
Леди Гага отменила концерт в Лас-Вегасе за 20 минут до его начала
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Леди Гага отменила шоу Enigma в
Певица написала в инстаграме: «У меня синусит и бронхит, мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю».
Леди Гаге предстоит выступить в
Сейчас исполнительница работает над шестым студийным альбомом, который, по ее словам, будет называться Adele. Пока нет информации о том, когда он выйдет.