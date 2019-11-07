Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Полиция нашла 41 нелегала в фуре-рефрижераторе Машину остановили во время обычной проверки на шоссе у города Ксанти. Более 15 человек доставлены в больницу
Фоторепортажи
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница переносит диснеевских персонажей в популярные фильмы (фото)

Неожиданное переосмысление любимых кинокартин.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Художница и фотограф по имени Омер создала интересный проект, который сделал ее популярной. В Instagram на странице One Fairy FAIL она публикует свое видение известных фильмов, заменяя актеров на героев диснеевских мультфильмов.

Всех персонажей для своих работ Омер подбирает очень тщательно, а потому «мультяшные» копии иногда кажутся более подходящими на роли, чем актеры.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Кремле отреагировали на данные Счетной палаты по демографии
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
В ЦБ рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Водопад в Ирландии начал «течь» снизу вверх (видео)
Стоимость капитального ремонта могут пересмотреть
На Красной площади завершился торжественный марш (фото)
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Авто
АВТОВАЗ готовится к выпуску совершенно новых моделей С начала года на конвейере, где собираются Lada Granta и автомобили Datsun, проводилась глобальная модернизация
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Как бы вы поступили? 260
Раннее развитие 255
Доминикана, для Феи с топором. 212
имя Лукьян 131
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь