16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница переносит диснеевских персонажей в популярные фильмы (фото)
Неожиданное переосмысление любимых кинокартин.
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Неожиданное переосмысление любимых кинокартин.
Художница и фотограф по имени Омер создала интересный проект, который сделал ее популярной. В Instagram на странице One Fairy FAIL она публикует свое видение известных фильмов, заменяя актеров на героев диснеевских мультфильмов.
Всех персонажей для своих работ Омер подбирает очень тщательно, а потому «мультяшные» копии иногда кажутся более подходящими на роли, чем актеры.
Екатерина Гура