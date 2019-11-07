В Смоленске нашли останки любимого генерала Наполеона, подтвердил тест ДНК

17:17 (мск), источник: BBC News Русская служба
Проведенная во Франции генетическая экспертиза подтвердил, что это кости
Скелет знаменитого военачальника обнаружили в июле в деревянном гробу. Группа археологов из Франции и России проводила раскопки в парке на месте построенной в советское время танцплощадки, от которой теперь остался только фундамент.
Российские власти сообщили, что будут готовы передать останки Гюдена Франции, если такой запрос поступит, сообщил
«Если французская сторона обозначит свои намерения, заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие», — сказал он.
Поиски останков Гюдена начались в мае. Группу возглавил историк Пьер Малиновский, который заручился поддержкой российских властей.
Он сообщил, что
«ДНК совпал на 100%. Сомнений больше не осталось», — сказал Малиновский в интервью радио France Bleu.
В поисках останков Гюдена исследователи обратились к мемуарам другого наполеоновского генерала Луи Никола Даву. Именно он был организатором похорон Гюдена и описал место захоронения. Затем они обратились к воспоминаниям другого очевидца, которые помогли найти останки генерала.
В честь Гюдена в Версальском дворце установлен его бюст, его имя высечено на Триумфальной арке в Париже, а одна из улиц французской столицы носит его имя.