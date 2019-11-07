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17:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Смоленске нашли останки любимого генерала Наполеона, подтвердил тест ДНК

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в Смоленске останки действительно принадлежат ближайшему соратнику Наполеона, погибшему в России в 1812 году. В июле археологи обнаружили одноногий скелет, долгое время находившийся под танцплощадкой в местном парке.

Проведенная во Франции генетическая экспертиза подтвердил, что это кости Шарля-Этьена Гюдена. Генерал Гюден участвовал в русской кампании 1812 года. Ему было 44 года, когда его ранило пушечным ядром во время Смоленского сражения.

Его перевезли в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Генералу ампутировали ногу, но он скончался три дня спустя от гангрены. Сердце генерала вынули и похоронили во Франции.

Скелет знаменитого военачальника обнаружили в июле в деревянном гробу. Группа археологов из Франции и России проводила раскопки в парке на месте построенной в советское время танцплощадки, от которой теперь остался только фундамент.

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Российские власти сообщили, что будут готовы передать останки Гюдена Франции, если такой запрос поступит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если французская сторона обозначит свои намерения, заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие», — сказал он.


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Что говорят французские археологи?

Поиски останков Гюдена начались в мае. Группу возглавил историк Пьер Малиновский, который заручился поддержкой российских властей.

Он сообщил, что ДНК-тест, проведенный на обнаруженных в России костях, совпал с пробой, взятой у останков Пьера Сезара Гюдена — брата Шарля-Этьена Гюдена, также служившего генералом в наполеоновской армии.

На месте могилы в советское время была танцплощадка

«ДНК совпал на 100%. Сомнений больше не осталось», — сказал Малиновский в интервью радио France Bleu.

Генерал Гюден скончался 22 августа 1812 года, после чего сослуживцы извлекли его сердце, которое было затем доставлено во Францию и похоронено в часовне на парижском кладбище Пер-Лашез.

В поисках останков Гюдена исследователи обратились к мемуарам другого наполеоновского генерала Луи Никола Даву. Именно он был организатором похорон Гюдена и описал место захоронения. Затем они обратились к воспоминаниям другого очевидца, которые помогли найти останки генерала.

Кто такой генерал Гюден?

Шарль-Этьен Гюден родился в 1768 году в аристократической семье и учился в одной военной школе с Наполеоном. Считается, что он был любимым генералом французского императора.

Генерал Гюден погиб после попадания пушечного ядра

В честь Гюдена в Версальском дворце установлен его бюст, его имя высечено на Триумфальной арке в Париже, а одна из улиц французской столицы носит его имя.

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