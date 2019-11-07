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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шанхае представили золотой пуленепробиваемый унитаз с бриллиантами

Изделие занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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На международной выставке China Import в Шанхае был представлен уникальный золотой унитаз с 40 815 бриллиантами. Его создали мастера ювелирного дома Shum.

Сообщается, что унитаз делали десять рабочих на протяжении нескольких месяцев.

Глава ювелирного дома доктор Аарум Шум уточнил, что унитаз также является пуленепробиваемым и вряд ли его кто-то будет использовать по назначению.

Шум пошутил, что необычное изделие скорее является произведением искусства и «лучшим другом человека».

Кстати, золотой унитаз был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству инкрустированных бриллиантов.

Екатерина Гура

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