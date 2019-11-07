18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шанхае представили золотой пуленепробиваемый унитаз с бриллиантами
Изделие занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
На международной выставке China Import в Шанхае был представлен уникальный золотой унитаз с 40 815 бриллиантами. Его создали мастера ювелирного дома Shum.
Глава ювелирного дома доктор Аарум Шум уточнил, что унитаз также является пуленепробиваемым и вряд ли его
Шум пошутил, что необычное изделие скорее является произведением искусства и «лучшим другом человека».
Кстати, золотой унитаз был официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству инкрустированных бриллиантов.
Екатерина Гура