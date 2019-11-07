18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот «атаковал» полицейского во время интервью (видео)
Сразу понятно, кто тут главная звезда.
В начале ноября полицейский из США стал героем вирусного ролика. Мужчина давал интервью местному телеканалу, когда неожиданно на него «напал» кот. Бесцеремонное животное запрыгнуло на руку полицейскому, вскарабкалось на плечи и пару раз ударило мужчину хвостом по лицу.
Но страж правопорядка не растерялся: он поздоровался с котом и помог ему спрыгнуть на землю.
Неизвестно, чем закончилась эта история, так как на последних секундах ролика видно, что любвеобильный кот снова подошел к полицейскому. Судя по всему, он опять захотел забраться к нему на руки.
Екатерина Гура