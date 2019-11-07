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20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 63 килограмма благодаря большому наследству

49-летняя Трейси Кук из Лондона круто изменила свою внешность и жизнь в целом после смерти близкого человека. Но случилось это не из-за стресса, а благодаря приличному наследству, которое ей досталось.

Трейси рассказала журналистам, что всю жизнь была очень близка со своей бабушкой Дорис, которая скончалась в конце прошлого года в возрасте 92 лет.

По словам британки, бабушка сказала, что отложила некую сумму денег, и взяла обещание, что Трейси потратит их на себя и свои удовольствия, а не на детей или бытовые нужды.

Опубликовано Tracy Cook Суббота, 20 октября 2018 г.

«Бабушка всегда хотела, чтобы я была счастливой. Она переживала из-за моего лишнего веса, здоровья и отсутствия личной жизни», — цитирует Кук издание Storytrender.

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Трейси призналась, что всегда была полной, но после рождения трех детей и развода ей просто не хватало времени на себя. Женщина постоянно пыталась похудеть, но все было безрезультатно.

Получив в наследство 80 тысяч долларов, Кук решила распорядиться ими так, как и обещала своей бабушке — потратить их на себя.


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Она сделала операцию по уменьшению желудка, начала питаться по специальной лечебной диете и записалась в спортзал. И всего за год Трейси удалось сбросить более 63 килограммов. Со 133 килограммов она похудела до 70 и не собирается на этом останавливаться. В ближайших планах британки сделать еще две операции по удалению лишней кожи, которая образовалась из-за резкого похудения.

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На операцию по уменьшению желудка Трейси потратила 24 тысячи долларов, так что у нее еще остались средства на пластику и приятные мелочи для себя.

Женщина отметила, что сейчас чувствует себя красивой и здоровой, а ее трое детей ею гордятся. Кроме внешних перемен в жизни британки наступили и более значительные. Впервые за много лет она начала встречаться с мужчиной и сейчас полностью довольна своей жизнью.

Екатерина Гура

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