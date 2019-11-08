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11:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Кто из советских деятелей сказал эту фразу?

Во времена СССР многие известные политические и военные деятели произносили фразы, которые впоследствии превратились в крылатые выражения.

Многие высказывания советских лидеров и известных политических и военных деятелей стали крылатыми выражениями, которые используются до сих пор.

Вы наверняка слышали все эти фразы и, возможно, используете часть из них в своей речи. Но знаете ли вы их авторов? А знаете, какие фразы только приписываются известному человеку, а на самом деле их произнес совершенно другой советский деятель?

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