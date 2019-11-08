Исследование: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

Согласно выводам исследователей, это поколение теряет здоровье быстрее по сравнению с предыдущим «поколением Х» (родившиеся в 1961—1981 годах), а смертность среди миллениалов на 40 процентов выше.
Главные проблемы — гипертония, высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.
«Миллениалы — наиболее образованное поколение, какое мир когда-либо видел, — сказано в докладе, — однако их проблемы со здоровьем могут помешать добиться успеха».
Слабое здоровье миллениалов чревато сразу несколькими проблемами.
Во-первых, такая ситуация приведет уже в ближайшие годы к увеличению расходов на здравоохранение. Как считают в BCBS, лечение миллениалов будет стоить на 33 процента больше, чем лечение представителей «поколения Х» в сопоставимом возрасте.
Далее, болезненность миллениалов, которые вскоре должны составить костяк экономики и управленческой сферы, не позволит им работать с должной эффективностью по причине слабого здоровья, а их лечение обойдется США примерно в 4,5 тысячи долларов в год расходов на душу населения.
И это при том, что Соединенные Штаты уже сегодня тратят на здравоохранение 18 процентов ВВП. Плюс слабое здоровье грозит многим из представителей поколения 1981−1996 годов безработицей.
Как бороться с этой проблемой, пока неясно, поэтому BCBS предлагает Вашингтону обратить более пристальное внимание на эту проблему и делать долгосрочные финансовые прогнозы, закладывая в них особенности здоровья миллениалов.