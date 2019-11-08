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04:35 (мск), источник: Российская газета

Исследование: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), страхующая здоровье почти половины населения США, обнародовала исследование, которое обещает печальные перспективы так называемому «поколению миллениалов», родившихся в 1981—1996 годах.

Источник: Reuters

Согласно выводам исследователей, это поколение теряет здоровье быстрее по сравнению с предыдущим «поколением Х» (родившиеся в 1961—1981 годах), а смертность среди миллениалов на 40 процентов выше.

Главные проблемы — гипертония, высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.
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«Миллениалы — наиболее образованное поколение, какое мир когда-либо видел, — сказано в докладе, — однако их проблемы со здоровьем могут помешать добиться успеха».

Слабое здоровье миллениалов чревато сразу несколькими проблемами.

Во-первых, такая ситуация приведет уже в ближайшие годы к увеличению расходов на здравоохранение. Как считают в BCBS, лечение миллениалов будет стоить на 33 процента больше, чем лечение представителей «поколения Х» в сопоставимом возрасте.

Далее, болезненность миллениалов, которые вскоре должны составить костяк экономики и управленческой сферы, не позволит им работать с должной эффективностью по причине слабого здоровья, а их лечение обойдется США примерно в 4,5 тысячи долларов в год расходов на душу населения.

И это при том, что Соединенные Штаты уже сегодня тратят на здравоохранение 18 процентов ВВП. Плюс слабое здоровье грозит многим из представителей поколения 1981−1996 годов безработицей.

Как бороться с этой проблемой, пока неясно, поэтому BCBS предлагает Вашингтону обратить более пристальное внимание на эту проблему и делать долгосрочные финансовые прогнозы, закладывая в них особенности здоровья миллениалов.

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