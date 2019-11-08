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07:30 (мск), источник: Российская газета

Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

Законодательство в сфере ЖКХ не предусматривает «списания долгов» по желанию собственника или квартиросъемщика. Задолженность субъекта всегда находится на балансе какой-нибудь управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО).

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь их деятельность регулируется многими нормативными актами, в том числе и Налоговым кодексом РФ. А статья 59 НК РФ четко указывает, что задолженность списывается в исключительных случаях. О них «Российской газете» напомнил адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.

Уход от долгов через банкротство

Гражданин (либо его кредитор) может подать заявление о признании себя банкротом в арбитраж, когда его общая задолженность составляет более 500 тысяч рублей, а доходы не позволяют вовремя и полностью оплачивать долги (либо совершать текущие платежи) в течение трех месяцев с момента, когда они должны быть оплачены. Об этом говорится в Ст.213.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 — ФЗ от 26.10.2002 года.

Понятно, что задолженность по ЖКХ свыше 500 тысяч рублей встречается крайне редко. Поэтому закон под этой суммой понимает самые разные долги. Как правило, это задолженность перед банками и микрофинансовой организацией. Но так как законодатель не делит ее по видам, то в ходе банкротства списываются не только долги перед банками, МФО и другими кредиторами, но также задолженность и за услуги ЖКХ.

И если после реализации имущества собственника и завершения банкротства все-таки останутся какие-то долги перед кредиторами (в том числе и по ЖКХ), то они считаются погашенными и списывается с баланса УК (ТСЖ, РСО).

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Заявление о банкротстве подается в арбитражный суд по месту регистрации гражданина. Форму заявления можно скачать на сайте арбитражного суда или в интернете. К нему прикладываются документы, подтверждающие факт возникновения задолженности, список кредиторов, кому задолжал заявитель, опись имущества гражданина, копии документов, подтверждающих право собственности и так далее.

Но здесь следует уточнить, что само по себе банкротство физлица в результате задолженности по ЖКХ невозможно. Либо оно так редко, что я его никогда не встречал. Задолженность за оплату коммунальных услуг всегда «списывается» в ходе банкротства гражданина «в довесок» к другим долгам. Поэтому нормальный, обычный человек никогда не пойдет «банкротиться» исключительно по коммунальным платежам.


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Важно: Если вы решили «банкротиться» либо на вас подал заявление о банкротстве сторонний кредитор, то не забудьте указать в списке ваших кредиторов УК, ТСЖ или РСО. Если, конечно, у вас есть еще и задолженность за коммунальные услуги. И помните, что начало процедуры банкротства не освобождает от текущих платежей по услугам за ЖКХ.

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Время спишет…

Частично списать долги по ЖКХ благодаря заявлению о пропуске УК (РСО) срока исковой давности. Он составляет три года.

И если субъект не платил, допустим 5 или 6 лет, и управляющая компания пытается взыскать долги за все эти годы, то собственник помещения (квартиросъемщик) вправе заявить в суде о пропуске истцом срока исковой давности.

Это можно сделать в письменном виде или устно в ходе заседания. В итоге суд взыщет долги максимум за последние три года и откажет во взыскании за более поздние периоды. Если, конечно, должник ранее сам не признал эту задолженность.

Кстати, многие УК и РСО в последнее время направляют иски и судебные приказы о взыскании коммунальных долгов только за последние три года. То есть они сами признают более поздние долги нереальными для взыскания и списывают их.

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Уйти от долгов, отказавшись от всего

Списание задолженности по ЖКХ возможно, если пристав вынесет постановление об окончании исполнительного производства. Об этом говорится в Ст.46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229 — ФЗ от 02.10.2007 года.

Например, суд взыскал долги, пристав возбудил исполнительное производство, но ничего не смог взыскать, так как должник не получает пенсию, нигде не работает, не имеет имущества, доходов и так далее.

Понятно, что этот вариант ухода от долгов актуален в основном для «бомжей», алкоголиков, наркоманов и других асоциальных элементов.

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Списание долгов после смерти

Смерть списывает все долги по ЖКХ, «висящие» на домовладельце или квартиросъемщике. Родственники умершего должны направить копию свидетельства о смерти должника в УК (или в РСО, если заключен прямой договор).

В случае, если УК, не зная о смерти должника, подаст заявление в суд о взыскании с него денежных средств, то суд, получив соответствующую информацию, вынесет Определение о прекращении производства по делу в связи со смертью ответчика. И управляющая компания спишет долги.

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16 июля© Ньюстюб
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