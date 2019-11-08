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10:32 (мск), источник: Известия

Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В России 12% граждан вели здоровый образ в течение 2019 года. Об этом 8 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Критериями отбора были такие показатели, как отсутствие курения, физическая активность, включающая в себя не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, ежедневное употребление не менее 400 г фруктов и овощей, нормальное потребление соли, не превышающее 5 г в сутки, и ограниченное употребление алкоголя — не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин.

Согласно статистике, лидирующую позицию по числу населения, придерживающегося ЗОЖ, заняла Ингушетия — 48,8%. На втором и третьем месте расположились Крым и Адыгея — 29,2% и 28,8% соответственно. За ними следуют Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно.
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Самый низкий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе — там он составил 0,4%. В Туве число людей, предпочитающих здоровый образ жизни, составляет 1,1%, в Ненецком автономном округе — 2,1%, в Хабаровском крае — 2,2%, а в Забайкальском крае — 3,3%.

По словам ведущего научного сотрудника международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрея Коротаева, низкий процент придерживающихся ЗОЖ граждан объясняется наличием пункта о потреблении фруктов и овощей, а низкий показатель Чукотки обусловлен аномальными природными условиями региона.


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Опрос проводился среди 60 тыс. домохозяйств по всей стране, респондентами стали более 131 тыс. человек — 56% женщин и 44% мужчин.

В феврале этого года правительство опубликовало документ «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты». В нем, в частности, говорится, что в течение пяти лет у 5,5 млн граждан России появятся индивидуальные паспорта здоровья. Власти также рассчитывают, что в 2024 году 55% граждан России будут систематически заниматься физкультурой и спортом.

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