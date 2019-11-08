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11:10 (мск), источник: ТАСС Наука

Таяние льдов Арктики ускорило распространение смертельно опасной «тюленьей чумы»

Этот вирус проник в акваторию Тихого океана вместе с животными, которых выгнало из Гренландии глобальное потепление.

Источник: Free-Photos/СС0

ТАСС, 7 ноября. Длительные наблюдения за вспышками «чумы» — опасного заболевания, которое вызывает вирус PDV, — среди тюленей и других обитателей Арктики и окрестных регионов показали, что эти эпидемии были непосредственно связаны с ускоренным таянием морских льдов у берегов России и Канады. Об этом пишут ученые в статье для научного журнала Scientific Reports.

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«Льды продолжают сокращаться, что даст этому вирусу и другим патогенам новые возможности для распространения. Наше открытие подчеркивает то, что нам срочно нужно понять, как именно распространяется чума тюленей, и выяснить какие другие виды животных могут быть затронуты этой инфекцией», — отметила один из авторов работы, эколог из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) Элизабет ван Вормер.

Арктика и Антарктика, наряду с горными ледниками, остаются одними из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. За последние годы среднегодовые температуры на их территории уже выросли на шесть-семь градусов. Дальнейшее таяние их льдов, как показывают расчеты климатологов, приведет к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате всей планеты.


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Эти процессы, как недавно выяснили российские и зарубежные ученые, приведут к массе опасных перестроек в работе экосистем Заполярья. В частности, российские экологи обнаружили, что глобальное потепление заставляет арктических хищников в два раза чаще красть яйца птиц и разорять их колонии, а летние проливные дожди в некоторых регионах Антарктики привели к массовой гибели птенцов многих видов пингвинов.

Изучая несколько недавних вспышек «тюленьей чумы», Ван Вормер и ее коллеги открыли новый пример того, как глобальное потепление влияет на экологию всей Арктики в целом.

Вирусы и климат

Начиная с середины 1980 годов эпидемии этой болезни регулярно уносят жизни десятков тысяч тюленей, которые обитают у северных берегов Европы. Ученые не фиксировали ее у тихоокеанских берегов Евразии и Северной Америки до 2004 года, когда вирус PDV начал уничтожать популяции каланов, морских выдр, которые живут на западном побережье Аляски.

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Внезапное появление этого вируса на противоположном краю Земли, как отмечает ван Вормер, заставило ученых задуматься о том, как именно распространяется эта инфекция и где находится ее главный очаг. Для ответа на этот вопрос калифорнийские экологи наблюдали за вспышками PDV на территории Арктики и прилегающих к ней регионов на протяжении последних 15 лет.

Всего ученые собрали образцы крови у почти 3 тыс. живых и мертвых тюленей. Это позволило им детально изучить пути распространения вируса и оценить масштабы вспышек инфекций во время эпидемий 2003, 2006, 2009 и 2013 годов. Анализ неожиданно показал, что вирус проник в акваторию Тихого океана двумя путями, двигаясь вдоль побережья России, а также вдоль северных берегов Канады. Его носителями, как предполагают ученые, были арктические тюлени, которые изначально обитали в европейской части Арктики и на побережье Гренландии.

Пытаясь понять, как это произошло, исследователи обратили внимание на необычную закономерность — эпидемии возникали в те сезоны, когда уровень ледового покрова Арктики был необычно малым.

Кроме того, они распространялись через те участки океана, которые на тот момент времени были свободны ото льда.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что глобальное потепление и дальнейшее уменьшение размеров ледовой шапки не только осложнят жизнь тюленям и другим животным, которые проводят значительную часть времени на льду, но и ускорят распространение PDV и других инфекций среди них. Это должны учитывать те ведомства, которые будут разрабатывать меры по их спасению от вымирания, заключили ван Вормер и ее коллеги.

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