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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Первый купол установлен на Главный храм Вооруженных сил

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первый из шести куполов установлен на строящийся в подмосковном парке «Патриот» Главный храм Вооруженных сил России, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

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«Купол весом 34 тонны установили за час на высоту 20 этажного дома. За последние несколько лет такой сложный подъем в России никто не реализовывал», — говорится в сообщении.

По мнению настоятеля храма епископа Стефана, это знаменательное событие. «Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы. Над всеми куполами воздвигаются православные кресты, которые видят люди за многие километры и крестятся, глядя на них и на купола храма», — сказал епископ.

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Как отмечает пресс-служба Минобороны, «заложенный условный коэффициент прочности купола — от 300 до 1500 лет». «Точно рассчитать этот показатель невозможно. Фермы металлокаркаса проверяли верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в 20. Деформация составила всего два миллиметра. Это значит, что через пять-десять лет износ купола будет 0%», — информирует военное ведомство.

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«В ближайшее время специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России предстоит монтаж трех точно таких же куполов на оставшиеся четверики, еще одного на звонницу и в центральную часть храма главного, большого купола (около 80 тонн). Для его подъема вес самого крана для устойчивости увеличат контргрузами до 1250 тонн», — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что «согласно христианской, византийской традиции все купола Патриаршего собора в честь воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина». «Такие купольные конструкции с верхней вытянутой ввысь частью типичны для древнерусской архитектуры. Ими украшены Успенский собор во Владимире и церковь Петра и Павла в Смоленске», — сказано в пресс-релизе.

Военные строители сообщили журналистам, что сверху купол отделан листами (пластинами) из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка. В срединной части купола из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения.

К верхнему конусу на равном расстоянии друг от друга идут четыре вертикальные полосы, каждая из 11 «пирамидок» бело-серебристого цвета, который дает золото-палладиевый сплав. Такая трехцветная палитра купола (желтая, золотая и серебристая) выбрана специально для определенного сияния — свечения, которое создаст, отражаясь, солнечный свет.

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