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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во время поисков обручального кольца в Ирландии нашли золотой клад

Его оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Золотой клад, состоящий из 84 монет XVI века, обнаружили в Ирландии, сообщает Metro.

Находка была сделана случайно: местный фермер попросил двух охотников за сокровищами поискать с металлоискателем его обручальное кольцо. Сперва 44-летний Пол Рейнард и его друг, 52-летний Майкл Гвинн, нашли подкову и монету в 50 пенсов, а через полтора часа исследования местного поля наткнулись на спрятанные монеты.

Некоторые монеты — очень редкие. Среди находок, например, есть монета, датированная 1546 годом, когда правил Эдуард VI. Она может стоить до 3 тысяч фунтов (245 тыс. рублей). Другая монета, времен Генриха VIII, может принести нашедшим ее 5 тысяч фунтов (409 тыс. рублей).

Весь клад оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 млн рублей).

Анна Лысенко

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