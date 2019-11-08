What a find! https://t.co/eMa5e3trTg— Metro (@MetroUK) November 8, 2019
12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во время поисков обручального кольца в Ирландии нашли золотой клад
Его оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов.
Золотой клад, состоящий из 84 монет XVI века, обнаружили в Ирландии, сообщает Metro.
Находка была сделана случайно: местный фермер попросил двух охотников за сокровищами поискать с металлоискателем его обручальное кольцо. Сперва 44-летний Пол Рейнард и его друг, 52-летний Майкл Гвинн, нашли подкову и монету в 50 пенсов, а через полтора часа исследования местного поля наткнулись на спрятанные монеты.
Некоторые монеты — очень редкие. Среди находок, например, есть монета, датированная 1546 годом, когда правил Эдуард VI. Она может стоить до 3 тысяч фунтов (245 тыс. рублей). Другая монета, времен Генриха VIII, может принести нашедшим ее 5 тысяч фунтов (409 тыс. рублей).
Весь клад оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 млн рублей).
Анна Лысенко