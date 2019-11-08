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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Изучив ДНК жителей Древнего Рима, ученые впервые составили подробную генетическую историю античного города, охватывающую период 12 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Источник: www-erzetich-com/СС0

За долгие годы ученые довольно подробно изучили археологию и историю Древнего Рима, но до сих пор мало что было известно о генетическом происхождении жителей столицы этого когда-то самого могущественного и обширного государства мира.

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Большая команда ученых, возглавляемая исследователями из Стэнфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца, провела огромную работу, собрав и изучив 127 генетических образцов древних людей из 29 археологических памятников Рима и его окрестностей. Результатом исследования стал самый подробный на сегодняшний день анализ генетических изменений населения Вечного города за 12 тысяч лет — от мезолита до Средневековья.

Авторы выявили две основные волны миграции, заложившие основы римской нации.

Первая знаменует собой приход около 8 тысяч лет назад в Европу ранних земледельцев из региона современных Турции и Ирана, вытеснивших оттуда охотников-собирателей. Вторая волна произошла в период от 5 до 3 тысяч лет назад. Это были скотоводы из южных регионов современной России — степей Прикаспия и Причерноморья.

В целом такая наследственная история характерна для большинства средиземноморских народов. Отсюда ученые делают вывод, что к моменту основания Рима, традиционно датируемому 753 годом до нашей эры, население города ничем не отличалось от остального населения южной и западной Европы.

Ситуация резко начала меняться по мере того, как расширялись границы Римской империи и распространялось ее влияние. На пике своего могущества государство растянулось на трех континентах, охватывая все Средиземноморье, большую часть западной Европы, Ближний Восток и северную Африку. Рим был первым в истории городом, в котором проживали более миллиона человек. А население империи, составлявшее более десяти миллионов, было представлено разными расами и народами. И это неизбежно превратило столицу в многонациональный город.

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«Анализ ДНК показал, что когда Римская империя распространилась вокруг Средиземного моря, иммигранты с Ближнего Востока, из Европы и северной Африки переехали в Рим. Это значительно изменило облик одного из первых великих городов древнего мира», — приводятся в пресс-релизе Стэнфордского университета слова Джонатана Притчарда (Jonathan K. Pritchard), профессора генетики и биологии и одного из руководителей исследования.

По мере того как империя расширялась, между Римом и другими частями государства устанавливались тесные торговые и культурные связи. Свой вклад в обновление состава населения вносили военные кампании и работорговля.


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«Это исследование показывает, насколько динамично прошлое, — говорит соавтор исследования, аспирант Ханна Моотс (Hannah M. Moots). — В Риме мы видим людей со всего мира, что является отражением основных исторических и политических событий».

Среди изменений, произошедших в генотипе древних римлян в период империи, преобладают следы выходцев из Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Возможно, это связано с тем, что эти регионы были более густонаселенными, чем Европа или северная Африка.
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Следующие несколько веков были полны беспорядков: империя раскололась надвое, эпидемии несколько раз почти полностью уничтожали население Рима, произошла серия вторжений. В результате состав городской популяции сместился в сторону западноевропейского происхождения. Позднее, в эпоху Священной Римской империи фиксируется наплыв из центральной и северной Европы.

Главный результат исследования — вывод о быстрой смене генетического состава населения столицы древнего мира.

«Нам было удивительно, как быстро происходила смена населения в течение нескольких столетий, что отражало переменчивые политические альянсы Рима», — сказал Притчард. — «Другой поразительный факт — насколько многонациональным было население Рима. Даже в древности этот город служил плавильным котлом разных культур».

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