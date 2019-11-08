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1630 лет назад пала Берлинская стена
18:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Опрос: все меньше россиян знают о падении Берлинской стены. И все хуже к нему относятся

За пять лет число россиян, ничего не слышавших о падении Берлинской стены, увеличилось на 7%. В то же время доля тех, кто отрицательно оценивает это событие, выросла на 9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно исследованию, знают или что-то слышали о падении Берлинской стены 79% россиян. Пять лет назад, в ноябре 2014, этот показатель был равен 83%.

При этом доля тех, кто впервые услышал об этом событии, выросла с 13 до 20%. При этом уменьшилось число тех, кто не смог ответить на вопрос, — с 4 до 1%.

Источник: BBC

Большинству опрошенных (41%), ничего не знающих о падении Берлинской стены, от 18 до 30 лет. 59% представителей данной возрастной группы заявили, что знают или что-то слышали об этом.

Хорошо знают о падении Берлинской стены люди старшего возраста — 60% среди респондентов старше 60 лет и 58% среди 46−60-летних. Среди тех, кому сейчас от 31 до 45 лет, знающих о падении Берлинской стены — 42%, а никогда не слышавших о событии — 21%.

Как показывает опрос, доля россиян, в целом положительно оценивающих падение Берлинской стены, за пять лет снизилась — с 51% до 42%. А доля тех, кто относится к произошедшему плохо, увеличилась — с 13% до 22%.

Большинство опрошенных (52%) при этом считает, что событие было важным для России. Число заявивших, что разрушение Берлинской стены имело для России больше отрицательных последствий, составило 27%. В 2014 году такого мнения придерживались 18% россиян.

В то же время число тех, кто считает, что для России это было хорошо, также выросло — с 22% до 29%. Респондентов, затруднившихся ответить на вопрос, стало меньше — 44% против 60% в 2014 году.

Источник: BBC

Россияне, негативно оценившие падение Берлинской стены, объяснили это ослаблением позиций России в мире, приближением НАТО к границам страны и потерей союзника в лице ГДР. Часть опрошенных заявила, что это событие стало шагом на пути к развалу СССР и «отходом от итогов нашей победы в войне».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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