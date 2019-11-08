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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые изучили ДНК древних римлян

И нашли тесные генетические связи с Ближним Востоком.

Источник: AP 2019

Во времена упадка Римской империи в IV веке нашей эры римляне внешне напоминали других западноевропейцев. Тем не менее, многие из них имели тесную генетическую связь с жителями Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, установили исследователи.

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В то время «Рим напоминал Нью-Йорк — смешение людей самого разного происхождения», — цитирует генетика Гвидо Барбужани из Университета Феррары в Италии журнал Science.

Международная группа ученых проанализировала геномы 127 человек из 29 мест захоронений в Риме и его окрестностях. Самые старые останки возрастом 12 тысяч лет принадлежали трем местным охотникам-собирателям. Генетически эти люди практически не отличались от других древних охотников-собирателей Западной Европы.

Затем ученые проследили генетический «сдвиг»: он произошел с началом притока в Италию ранних земледельцев из Анатолии (современной Турции) около 9 тысяч лет назад. Похожие процессы наблюдались во всей Европе.

Но затем, примерно с Х века до нашей эры до ІІІ века нашей эры, Рим пошел своим путем, говорят специалисты. Именно в этот период город превратился в мегаполис своего времени, привлекая огромное количество мигрантов. Геномы 11 римлян этой эпохи указали на их родство с жителями Ближнего Востока и Северной Африки.

Как показало исследование, больше шансов переехать в столицу империи имели выходцы определенных регионов, в основном Сирии, Ливана или Греции. Ученые связывают это с тем, что Ближний Восток в это время был перенаселен, а добраться в Рим по воде было проще, чем по суше через Альпы.

Когда восточная столица империи переместилась в Константинополь, население Рима стало более однообразным и резко сократилось с 1 млн до 100 тысяч человек. Это произошло из-за оттока мигрантов, эпидемий и регулярных нашествий.

Анна Лысенко

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