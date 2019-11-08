13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изучили ДНК древних римлян
И нашли тесные генетические связи с Ближним Востоком.
Во времена упадка Римской империи в IV веке нашей эры римляне внешне напоминали других западноевропейцев. Тем не менее, многие из них имели тесную генетическую связь с жителями Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, установили исследователи.
В то время «Рим напоминал
Международная группа ученых проанализировала геномы 127 человек из 29 мест захоронений в Риме и его окрестностях. Самые старые останки возрастом 12 тысяч лет принадлежали трем местным
Затем ученые проследили генетический «сдвиг»: он произошел с началом притока в Италию ранних земледельцев из Анатолии (современной Турции) около 9 тысяч лет назад. Похожие процессы наблюдались во всей Европе.
Но затем, примерно с Х века до нашей эры до ІІІ века нашей эры, Рим пошел своим путем, говорят специалисты. Именно в этот период город превратился в мегаполис своего времени, привлекая огромное количество мигрантов. Геномы 11 римлян этой эпохи указали на их родство с жителями Ближнего Востока и Северной Африки.
Когда восточная столица империи переместилась в Константинополь, население Рима стало более однообразным и резко сократилось с 1 млн до 100 тысяч человек. Это произошло
Анна Лысенко