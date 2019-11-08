14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Видео с ревнивым котом стало вирусным в соцсетях (видео)
Очень говорящий взгляд.
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Очень говорящий взгляд.
В начале ноября пользовательница Twitter с ником MerielMyers опубликовала забавное видео со своим мужем и двумя котами.
Как пояснила девушка, они взяли домой маленького котенка, но их взрослый кот этот поступок не одобрил. На видео можно увидеть взгляд серого кота, полный ревности и непонимания.
Конечно же, видео очень быстро стало вирусным, а сам кот стал поводом для мемов и шуток.
November 6, 2019
When your work friend makes a new friend— Olivia (@oliviajayney) November 6, 2019
?That's the look I get daily from my cat since we adopted a dog. Precedes a furball in my slipper.— NovaLight (@NovaLight19) November 5, 2019
My husband when another man is making me laugh.— Nicole (@ncolclas) November 5, 2019
Екатерина Гура