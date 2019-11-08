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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Видео с ревнивым котом стало вирусным в соцсетях (видео)

Очень говорящий взгляд.

В начале ноября пользовательница Twitter с ником MerielMyers опубликовала забавное видео со своим мужем и двумя котами.

Как пояснила девушка, они взяли домой маленького котенка, но их взрослый кот этот поступок не одобрил. На видео можно увидеть взгляд серого кота, полный ревности и непонимания.

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Так выглядит ужасное предательство (@MerielMyers)

Конечно же, видео очень быстро стало вирусным, а сам кот стал поводом для мемов и шуток.

Когда твой друг по работе заводит нового друга.
Этот взгляд у нас теперь постоянно с тех пор, как мы завели собаку. Он предшествует комку шерсти в моих тапочках.
Мой муж, когда другой мужчина меня смешит.

Екатерина Гура

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