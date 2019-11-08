Ученые обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли

Фузарицидины — природные липопептиды, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, обитающими в почве. Это естественные антибиотики, поэтому их применяют в качестве бактерицидных препаратов для защиты сельхозкультур от фитопатогенов.
Интерес к соединениям типа фузарицидина возник в связи с проблемой создания антибактериальных средств нового поколения.
Дело в том, что патогенные микроорганизмы, против которых когда-то были разработаны антибиотики, со временем приспосабливаются, вырабатывая все новые ферменты для защиты от противомикробных препаратов. Это грозит появлением штаммов, устойчивых ко всем известным антибиотикам — панрезистентных штаммов, способных вызвать планетарные эпидемии.
Работая на опережение, ученые всего мира работают над созданием новых антибиотиков для борьбы с устойчивыми штаммами. Фузарицидин, эффективный против многих патогенных грибов, дрожжей и грамположительных бактерий, считается перспективным.
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН совместно с их коллегами из Института фундаментальных проблем биологии РАН и Университета Аалто (Финляндия) решили выяснить механизм действия фузарицидина на человека и животных.
Оказалось, что фузарицидины и родственные им соединения высокотоксичны для клеток всех млекопитающих.
Механизм токсического действия связан с образованием пор в поляризованных (заряженных) мембранах клетки, таких как плазматическая мембрана и внутренняя мембрана митохондрий.
Подробнее механизм действия описывает в пресс-релизе ИТЭБ РАН старший научный сотрудник института и один из авторов исследования Алексей Круглов: «Положительно заряженный гуанидиновый остаток на конце гибкого липидного хвоста молекул фузарицидинов является локомотивом, который втаскивает аминокислотное кольцо в заряженную мембрану, где и образуется пора. Сходные по строению, но лишенные положительного заряда на хвосте соединения (типа антибиотика полимиксина B) обладают в сотни раз меньшей токсичностью по отношению к клеткам млекопитающих».
Ранее финские ученые в ходе многолетнего исследования выяснили, что домашняя пыль, содержащая продукты жизнедеятельности микробов, при длительном воздействии может вызывать развитие самых разных патологий. Наибольшую опасность при этом представляют ветхие здания с повышенной влажностью. В подобных зданиях ученые наблюдали повышенный уровень заболеваемости людей, а также фиксировали гибель сельскохозяйственных животных. Они собрали образцы пыли с пола и стен зданий, проанализировали их состав и выяснили, что в них содержится фузарицидин.
Авторы статьи отмечают, что после таких результатов вряд ли можно рассматривать фузарицидин в качестве перспективного антибиотика для лечения людей и животных. Кроме того, их данные могут поставить крест на использовании фузарицидин-продуцирующих микроорганизмов для защиты от патогенов сельскохозяйственных культур.