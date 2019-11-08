16:03 (мск), источник: Playboy
Рэпера Lil Pump укусила змея во время съемок клипа
Он не на шутку перепугался.
Американский рэпер Lil Pump скинул в Инстаграм короткое видео со съемок своего очередного клипа. В кадре видно, как он сидит на ступеньках, ему дают подержать змею, но как только он берет ее в руки, она извивается и кусает его прямо в кисть.
Артисту ничего не остается делать, кроме как вскочить с места, откинуть змею и начать заценивать прокушенную руку оператору.
«Меня только что укусила змея. Что за дерьмо? Надеюсь, я не умру», — написал рэпер в описании к опубликованному видео.
Стоит отметить, что Lil Pump на видео больше выглядит взбудораженным, чем испуганным. Судя по всему, змея, которая его укусила, была не ядовитой.