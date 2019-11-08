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16:03 (мск), источник: Playboy

Рэпера Lil Pump укусила змея во время съемок клипа

Он не на шутку перепугался.

Американский рэпер Lil Pump скинул в Инстаграм короткое видео со съемок своего очередного клипа. В кадре видно, как он сидит на ступеньках, ему дают подержать змею, но как только он берет ее в руки, она извивается и кусает его прямо в кисть.

Артисту ничего не остается делать, кроме как вскочить с места, откинуть змею и начать заценивать прокушенную руку оператору.

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@lilpump

«Меня только что укусила змея. Что за дерьмо? Надеюсь, я не умру», — написал рэпер в описании к опубликованному видео.

Стоит отметить, что Lil Pump на видео больше выглядит взбудораженным, чем испуганным. Судя по всему, змея, которая его укусила, была не ядовитой.

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