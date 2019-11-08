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16:26 (мск), источник: ТАСС Наука

В Красноярском крае нашли останки мезозойских белок. Они умели планировать между деревьями

Палеонтологи предполагают, что древние млекопитающие могли быть вооружены шпорами, возможно, даже ядовитыми.

Источник: Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка РАН

ТАСС, 8 ноября. Палеонтологи описали три новых вида мелких млекопитающих мезозойской эры, которые благодаря особым перепонкам могли планировать с дерева на дерево. Их облик ученые воссоздали по нескольким сохранившимся зубам, которые нашли в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН со ссылкой на публикацию в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

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Останки древних животных ученые нашли в Березовском карьере около города Шарыпово Красноярского края. Анализ характерного строения зубов показал, что они принадлежат трем разным видам, два из которых относятся к новому роду. Ученые назвали его шарыповойя (Sharypovoia) — в честь города, рядом с которым их нашли.

Эти два родственных вида — аримаспова шарыповойя (Sharypovoia arimasporum) и шарыповойя большая (Sharypovoia magna) — были похожи на обыкновенных белок. Они обитали на деревьях, а благодаря специальной летательной перепонке умели планировать между ними.


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Третий вид — сибирский майопатагий (Maiopatagium sibiricum) — относится к другому семейству, но у него тоже есть летательная перепонка. Она была покрыта длинными щетинковидными волосками и состояла из трех отделов — основного, между передними и задними лапами, и дополнительных, между шеей и передними конечностями и между задними лапами и хвостом. Свой длинный пушистый хвост майопатагий использовал для маневрирования в полете.

Шарыповойи и майопатагий питались семенами и побегами папоротников и голосеменных. Судя по специальным косточкам в задних конечностях, они были вооружены шпорами, возможно, ядовитыми.

В среднеюрскую эпоху на территории современного Красноярского края обитали многочисленные динозавры. Млекопитающие того времени были гораздо меньше по размерам, но не уступали динозаврам ни по разнообразию, ни по умению приспосабливаться к условиям существования. Дальние предки белок-летяг — прекрасный пример адаптивного потенциала млекопитающих мезозоя, резюмировали ученые.

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