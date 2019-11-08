16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает удивительные картины с помощью солнечных лучей (фото)
Невероятный талант и терпение.
32-летний Майкл Пападакис всю жизнь занимался творчеством, но свое истинное призвание он нашел, когда начал путешествовать по миру.
В путешествиях Майкл делал зарисовки карандашами или красками, но в Центральной Азии он познакомился с интересной техникой выжигания картин солнечными лучами при помощи увеличительного стекла.
Сейчас Пападакис выжигает портреты и невероятные картины самых разных размеров. Он также создает в этой технике вывески и рекламные щиты, которые смело можно назвать произведениями искусства.
Екатерина Гура