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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает удивительные картины с помощью солнечных лучей (фото)

Невероятный талант и терпение.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

32-летний Майкл Пападакис всю жизнь занимался творчеством, но свое истинное призвание он нашел, когда начал путешествовать по миру.

В путешествиях Майкл делал зарисовки карандашами или красками, но в Центральной Азии он познакомился с интересной техникой выжигания картин солнечными лучами при помощи увеличительного стекла.

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Сначала художник просто делал надписи, а со временем перешел на более сложные изображения.

Сейчас Пападакис выжигает портреты и невероятные картины самых разных размеров. Он также создает в этой технике вывески и рекламные щиты, которые смело можно назвать произведениями искусства.

Екатерина Гура

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