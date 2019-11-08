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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Около Стокгольма обнаружили затонувший корабль XVII века

СТОКГОЛЬМ, 8 ноя — РИА Новости. Шведские морские археологи в начале ноября обнаружили у берегов расположенного в 30 километрах от Стокгольма города Ваксхольм, бывшей военной крепости, обломки военного корабля, построенного в первой половине XVII века, о своей находке ученые сообщили в пятницу на пресс-конференции.

Источник: Statens maritima och transporthistoriska museer/Jim Hansson

Как рассказал руководитель проекта Йим Ханссон, ученые предполагают, что обнаруженное судно может оказаться одним из военных кораблей, построенных по указу шведского короля Густава II Адольфом в период с 1626 по 1636 год. Самую большую известность получил корабль «Васа». Судно длинной около 70 метров, которое должно было стать флагманом шведского флота, затонуло 10 августа 1628 года во время своего первого выхода из порта. Причиной катастрофы стал просчет строителей.

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Помимо «Васы» были построены еще три похожих корабля, имеющих незначительные отличия в размерах и конструкции: «Эпплет» (1629 год), «Кронан» (1632 год) и «Скептер» (1636 год). «В настоящий момент мы не можем с точностью утверждать, какие именно обломки мы обнаружили. Есть основания предполагать, что речь идет об “Эпплет”. В понедельник мы отправим образцы на экспертизу и по результатам анализа годовых колец на бревнах, из которых был построен корабль, мы сможем заключить более точно», — рассказал Ханссон РИА Новости.

«Перед открытием нового музея (Vrak — Museum of Wracks — ред.) мы решили организовать погружение около Ваксхольма. В начале XVII века там велось активное строительство, это был рубеж обороны Стокгольма, так что мы были уверены, что найдем там что-то интересное, но мы не ожидали найти останки больших военных кораблей. Когда мы увидели этот большой корпус, мы были поражены», — поделился Ханссон.


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Он добавил, что поднимать корпус корабля на поверхность исследователи не планируют:

У нас уже есть прекрасный музей «Васа», нет необходимости в еще одном. Мы поднимем отдельные части, которые будут представлены в новой экспозиции.
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По словам исследователя, на дне Балтийского моря находится больше всего обломков старинных судов в хорошем состоянии, чем где-либо в мире. Это связано с уникальными условиями на дне Балтики — холодная соленая вода, которая в некоторой степени «консервирует» обломки. Именно это вдохновило авторов проекта на создание нового музея Vrak — Museum of Wracks («Музей обломков»), открытие которого запланировано на конец 2020 года.

Хансон надеется, что проект станет международным и не исключил сотрудничества с российскими учеными и исследователями. «Новый музей не будет чисто шведским музеем. Мы ожидаем, что там будут представлены несколько экспонатов из разных частей Балтики. Через обломки мы будем рассказывать об истории других стран. Мы надеемся, что музей станет своего рода хабом для морских археологов. Другие страны могут вносить своей вклад, мы можем обмениваться информацией. Потому что история Балтики — наша общая история, она принадлежит всем», — заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном сотрудничестве с российскими археологами.

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