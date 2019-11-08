20:24 (мск), источник: ТАСС
«Пожар» стал словом года — 2019
Вторым по частотности употребления стало слово «протест», отмечают эксперты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выявил слова, наиболее употребляемые в 2019 году в русскоязычных медиа. Лидером стало слово «пожар», на втором месте — «протест». Об этом свидетельствуют итоги исследования института, которые поступили в распоряжение ТАСС в пятницу.
Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожаром в Соборе Парижской Богоматери и пожарами в Сибири. Частотность слова «протест» также подпитывалась вниманием сразу к нескольким событиям — протестам в Париже, Гонконге, Москве.
В материалах СМИ и социальных сетях эксперты выявили более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. В их число вошли: старт пенсионной реформы; смена власти Казахстана; крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines; зимняя Универсиада в Красноярске; пожар в Соборе Парижской Богоматери; смена власти Украины; крушение самолета SCJ 100 в Шереметьево; выборы в Московскую городскую думу; пожары в Сибири; закон о «суверенном интернете».
Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с частотностью употребления этих же слов в течение трех предшествующих лет. Слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще. Слово «протест» — в три раза. Популярность остальных ключевых слов оказалась относительно стабильной в течение трех лет.
«Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца», — подчеркнул Осадчий.
В английском языке по версии Collins English Dictionary словом года стало выражение «climate strike» («климатическая забастовка»). Однако в русском слова «климат» и «климатический» не вышли в лидеры. Тема климата волновала россиян только в контексте пожаров в Сибири.