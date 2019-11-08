Ученые: неандертальцев убили человеческие болезни

Археологические данные свидетельствуют о том, что первая встреча между евразийскими неандертальцами и нашими предками, только что вышедшими из Африки, произошла более 130 тысяч лет назад в Восточном Средиземноморье в регионе, известном как Левант. Тем не менее пройдут десятки тысяч лет, прежде чем неандертальцы начнут вымирать, а современные люди — переселяться за пределы Леванта.
Используя математические модели передачи болезней и генов, международная команда исследователей показала, как болезни создали что-то вроде барьера, который удерживал людей от нападений на неандертальцев и наоборот, ведь контакт был чреват эпидемиями и смертью. Такое шаткое равновесие в Леванте существовало десятки тысячелетий.
Но одновременно происходило и скрещивание видов. Гибриды таких союзов постепенно приобретали иммунитет обоих видов. Когда люди унаследовали достаточно «защитных» генов, они смогли выйти за пределы Леванта и начать экспансию по всему миру. Попадая на территории неандертальцев, они приносили с собой болезни, с которыми организм неандертальцев не был готов бороться.
Исследователи смоделировали такую ситуацию на примере тропических болезней. Предки современных людей, вышедшие из тропиков, несли больший «груз» опасных болезней, чем неандертальцы, обитавшие в основном в умеренном климате.
Моделирование показало, что даже небольшая асимметрия в зонах контакта сыграла на руку homo sapiens и привела к упадку и вымиранию неандертальцев, которые оказались уязвимы перед человеческими болезнями.
Для аналогии ученые приводят пример эпидемий, спровоцированных первыми европейскими переселенцами среди коренного населения Америки.