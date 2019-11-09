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09:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Берлине вспоминают стену (фото)

9 ноября в Германии отмечают 30 лет со дня падения Берлинской стены. К этой дате приурочены многочисленные выставки, концерты, спектакли и другие мероприятия по всей стране.

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Многие из них стартовали за неделю до основной даты. Так, в центре Берлина появилась гигантская инсталляция из разноцветных лент, на которых написаны мысли людей со всего мира о свободе, стенах и ограничениях. Еще одна инициатива — стена из слепков рукопожатий 22 тысяч незнакомцев.

Одним из самых резонансных стал проект, благодаря которому падение Берлинской стены можно увидеть в виртуальной реальности — достаточно лишь надеть 3D-очки.

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Основные мероприятия в Германии проходят в мемориальном комплексе, посвященном Берлинской стене. Его сооружение было завершено в 2012 году. Сенат Берлина инвестировал в строительство 28 миллионов евро. Комплекс располагается на улице Бернауэр-штрассе, по которой проходила граница между ГДР и Западным Берлином.

Один из фрагментов мемориала — галерея под открытым небом, состоящая из 100 ярких граффити. Их нарисовали 118 художников из 21 страны мира. Среди самых популярных изображений — знаменитое граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» российского художника Дмитрия Врубеля.

Анна Лысенко

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