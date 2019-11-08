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18:07 (мск), источник: Интерфакс

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Москва. INTERFAX.RU — Тарифы ЖКХ благодаря внесенным в законодательство изменениям удалось стабилизировать, в перспективе они будут не повышаться, а снижаться, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Источник: РИА "Новости"

«После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, (…) которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли, и собственно миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство», — сказал Артемьев.

Он отметил, что в некоторых случаях сегодня тарифы «повышать можно, но только с разрешения правительства и ФАС».
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«Вакханалия 90-х и 2000-х годов — а только в прошлом году таких превышений было более 800 — она прекращена», — добавил глава антимонопольного ведомства.

По его мнению, в ситуации с долгосрочными тарифами нет никакого смысла каждый год устанавливать новые тарифы.

«Установив один раз, по принципу “инфляция минус” — утверждено вами, утверждено правительством РФ, — мы тем самым будем не повышать, а снижать (тарифы — ИФ) в подавляющем большинстве — в 90% случаев эти тарифы будут снижаться», — сказал Артемьев.

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