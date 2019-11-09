Ученые расшифровали необычный сигнал из дальнего космоса

Как пишет Astrophysical Journal Letters, его поймали на Международной космической станции (МКС) в августе 2019 года.
Американские ученые считают, что он был вызван выбросом энергии в результате термоядерного взрыва на пульсаре SAX J1808.4−3658 в созвездии Стрельца.
По данным специалистов, за 20 секунд высвободилось столько же энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.
Эксперты отметили, что это самый мощный всплеск излучения, который когда-либо фиксировал NICER.
Пульсар — космический источник радио-, оптического, рентгеновского или гамма-излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков.
Ученым ранее впервые удалось увидеть образование галактик и их развитие после Большого взрыва. Исследователи создали симулятор TNG50, который сочетает в себе моделирование огромных объемов пространства и высокую детализацию.
Согласно космологической теоретической модели, описывающей развитие Вселенной, около 13,8 млрд лет назад произошел Большой взрыв, который спровоцировал расширение Вселенной.
До этого момента Вселенная, наполненная галактиками, черными дырами и газом, представляла собой сингулярность — пространство, бесконечно сжатое высоким давлением.