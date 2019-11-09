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04:16 (мск), источник: Известия

Ученые расшифровали необычный сигнал из дальнего космоса

Телескопом Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА) зафиксировал необычный сигнал.

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Как пишет Astrophysical Journal Letters, его поймали на Международной космической станции (МКС) в августе 2019 года.

Американские ученые считают, что он был вызван выбросом энергии в результате термоядерного взрыва на пульсаре SAX J1808.4−3658 в созвездии Стрельца.

По данным специалистов, за 20 секунд высвободилось столько же энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.

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Эксперты отметили, что это самый мощный всплеск излучения, который когда-либо фиксировал NICER.

Пульсар — космический источник радио-, оптического, рентгеновского или гамма-излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков.

Ученым ранее впервые удалось увидеть образование галактик и их развитие после Большого взрыва. Исследователи создали симулятор TNG50, который сочетает в себе моделирование огромных объемов пространства и высокую детализацию.

Согласно космологической теоретической модели, описывающей развитие Вселенной, около 13,8 млрд лет назад произошел Большой взрыв, который спровоцировал расширение Вселенной.

До этого момента Вселенная, наполненная галактиками, черными дырами и газом, представляла собой сингулярность — пространство, бесконечно сжатое высоким давлением.

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Весточка от Геркулеса: учёные получили странный сигнал из космоса
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