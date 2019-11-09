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05:45 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.

Источник: РИА Новости

«В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца», — сказали в пресс-службе ВНИИФТРИ.

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Как пояснил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев, данным вопросом специалисты занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

«Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света — ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах», — отметил Апрелев.


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Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов, длительной подготовки образцов тестируемой продукции. При этом такие анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, в то время как новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.

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