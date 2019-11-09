05:45 (мск), источник: РИА Новости
Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Специалисты Всероссийского
«В институте был определен метод
Как пояснил РИА Новости начальник
«Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света — ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах», — отметил Апрелев.
Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов, длительной подготовки образцов тестируемой продукции. При этом такие анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, в то время как новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.
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