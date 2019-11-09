05:20 (мск), источник: РИА Новости
«Вокруг одни русские»: японская туристка осталась в недоумении от Сахалина
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — пожаловалась путешественница.
Однако, отмечает женщина, четыре дня, проведенные на Сахалине, были прекрасны. Побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», Кафедральный собор Рождества Христова, а также многие другие достопримечательности острова привели японскую туристку в настоящий восторг.
Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в