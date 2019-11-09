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05:20 (мск), источник: РИА Новости

«Вокруг одни русские»: японская туристка осталась в недоумении от Сахалина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.

Источник: РИА "Новости"

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — пожаловалась путешественница.

Однако, отмечает женщина, четыре дня, проведенные на Сахалине, были прекрасны. Побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», Кафедральный собор Рождества Христова, а также многие другие достопримечательности острова привели японскую туристку в настоящий восторг.

Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904−1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920 году во время Гражданской войны Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945 году.

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