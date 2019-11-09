10:16 (мск), источник: Известия
Стал известен виновный в гибели американских вейперов компонент
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили одну из главных причин заболеваний курильщиков электронных сигарет.
Как сообщается на сайте организации, исследователи собрали образцы жидкости из легких у 29 больных пациентов. Отмечается, что во всех случаях был найден ацетат витамина Е.
Химическое вещество используется в качестве добавки при производстве продукции для вейпов и электронных сигарет.
Летом в США стало известно о странной эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами. По данным ABC News, количество погибших составляет 39 человек, еще тысячи заболели.
Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, обнародованное 2 октября, также говорит о том, что причиной смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.
Ранее стало известно, что у производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Подобное предложение было разработано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Сейчас производство и оборот этой продукции не регулируются ни в России, ни в других странах ЕАЭС.