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10:16 (мск), источник: Известия

Стал известен виновный в гибели американских вейперов компонент

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили одну из главных причин заболеваний курильщиков электронных сигарет.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте организации, исследователи собрали образцы жидкости из легких у 29 больных пациентов. Отмечается, что во всех случаях был найден ацетат витамина Е.

Химическое вещество используется в качестве добавки при производстве продукции для вейпов и электронных сигарет.

В 82% образцов обнаружили тетрагидроканнабинол — вещество, содержащееся в конопле, а в 62% случаев — никотин.
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Летом в США стало известно о странной эпидемии легочных респираторных заболеваний, связанных с электронными сигаретами. По данным ABC News, количество погибших составляет 39 человек, еще тысячи заболели.

Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, обнародованное 2 октября, также говорит о том, что причиной смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.

Ранее стало известно, что у производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.

Подобное предложение было разработано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Сейчас производство и оборот этой продукции не регулируются ни в России, ни в других странах ЕАЭС.

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