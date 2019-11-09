Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
10:50 (мск), источник: РИА Новости

Меньше, чем у кроманьонцев. Ученые объяснили, почему человечество глупеет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. За последние полвека человечество в целом поглупело, выяснили ученые.

Источник: РИА Новости

Начиная с середины 1970-х годов показатели IQ падали в среднем на семь пунктов для каждого следующего поколения. Одни специалисты связывают это с продолжающейся эволюцией человека, другие — с законами генетики, третьи — со стремительным развитием технологий. РИА Новости разбиралось, в чем причина снижения интеллекта.

Читайте также
В сети появился самый короткий тест на IQ

Помериться объемами

У верхнепалеолитических людей и неандертальцев мозг был крупнее нашего. В среднем у мужчин его объем составлял больше 1500 кубических сантиметров против современных 1425. Были ли они умнее нынешних Homo sapiens — большой вопрос, но некоторые исследователи находят положительную корреляцию (пусть и незначительную) между размерами этого органа и уровнем интеллекта.

По мнению российского антрополога Станислава Дробышевского, большой размер мозга древних людей, скорее всего, обусловлен суровыми условиями существования.

Кроманьонцам и неандертальцам все жизненно важные сведения приходилось держать в голове, так как искусственные носители информации, например книги, еще не изобрели, а умудренные опытом старики встречались крайне редко.

Ведь средняя продолжительность жизни была очень мала.

Современные люди, наоборот, оказались практически в тепличных условиях — одежду, пищу, информацию они получают уже в готовом виде, а накопленные поколениями знания хранятся на внешних носителях.

В такой обстановке большой прожорливый мозг, потребляющий до 20 процентов вырабатываемой организмом энергии, становится не нужен. Вероятно, поэтому в последние 25 тысяч лет наблюдается его постепенное усыхание.

Причем за предыдущие десять тысяч лет он ужался почти на пять процентов.

Читайте также
Почему миллениалы официально считаются самым одиноким поколением

Антропологи из Чикагского университета связывают такое заметное уменьшение мозга с мутацией, которая появилась у земледельцев Ближнего Востока около шести тысяч лет назад. Сегодня большая часть представителей человеческой популяции — ее носители, поэтому тенденция, по всей видимости, сохранится.

Прогресс не на пользу

По мнению генетика из Стэндфордского университета (США) Джеральда Крэбтри, за последние три тысячи лет человечество перенесло как минимум две генетические мутации, плохо сказавшиеся на интеллекте. В будущем, скорее всего, произойдет еще несколько подобных изменений. К такому выводу он пришел, основываясь на частоте, с которой в человеческом геноме возникают вредные мутации, и предполагаемом количестве «умных» генов.


Нажмите,
чтобы включить звук

Ученый указывает, что скачок в развитии когнитивных способностей и оптимизация работы генов, отвечающих за интеллект, случились еще до того, как наши предки вышли из Африки. Там им приходилось существовать в довольно суровых условиях, поэтому выживали самые сильные, умные и наиболее приспособленные к среде обитания. Иными словами, естественный отбор работал на улучшение интеллекта.

После миграции в Европу человеческая жизнь значительно упростилась.

Развитие сельского хозяйства, возникновение городов, прогресс медицины фактически свели на нет естественный отбор.
Читайте также
Исследование: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

В популяции появилось большое число индивидов с плохими мутациями в ДНК. В результате интеллект стал постепенно снижаться.

Глобальное падение интеллекта

Парадоксально, но в ХХ веке фиксировалось повышение уровня интеллекта. Это обнаружил в 1984 году американский психолог Джеймс Флинн, вычисливший, что с 1932-го по 1978 год в США средний показатель IQ увеличился почти на 14 пунктов. Его данные впоследствии подтвердились во многих странах.

Однако в прошлом году норвежские ученые, проанализировав результаты тестов более семисот тысяч человек, пришли к выводу, что начиная с 1970-х годов средние показатели интеллекта постепенно падают — примерно на семь пунктов для каждого следующего поколения.
Читайте также
Анатомия меланхолии: миру угрожает эпидемия депрессии

Так, IQ рожденных в 1969 году примерно на три балла выше, чем у людей, которые старше их на семь лет, — 102,3 против 99,5. Но затем ситуация меняется: у прошедших тест добровольцев, появившихся на свет в 1989 году, средний результат уже меньше — 99,4 балла.

Это явление прослеживается даже в отдельных семьях, где старшие братья лучше проходили испытания на интеллект, чем младшие. А значит, дело, по-видимому, не в демографической ситуации или распространении менее удачных генов в популяции, отмечают авторы работы. Вероятно, на падение показателей IQ, с одной стороны, влияет перемена образа жизни — развитие технологий, изменения в образовании и воспитании, а с другой — несовершенство самого теста, который не способен оценить уровень интеллекта современного человека.

Кроме того, когнитивные способности людей могут снижаться из-за сильного загрязнения окружающей среды, отмечают испанские исследователи.

Они замерили уровень вредных примесей в воздухе около 39 начальных школ в Барселоне, а затем протестировали интеллект учеников. В экологически благополучных районах результаты у школьников в среднем были лучше.

Похожие данные получили ученые из Ланкастерского университета (Великобритания), проанализировав выборку из 18 тысяч маленьких британцев. Они обнаружили, что дети с умственной отсталостью чаще своих сверстников проживают в местах с высоким загрязнением воздуха.

 Обещанных пенсий не будет: 'Радуйтесь, что имеете работу'
Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ
СМИ: США предъявили России новые претензии по договору о РСМД
Российский чиновник погиб при тушении пожара
В США определили причину смерти курильщиков электронных сигарет
Японкам запрещают появляться на работе в очках
Покушение на Сталина. Кому досталась пуля, предназначенная вождю
Ученые расшифровали необычный сигнал из дальнего космоса
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
Новый налог: бензин опять подорожает Налог на попутный нефтяной газ пугает не только нефтяников, но и простых автомобилистов, ведь из-за него топливо может вырасти в цене
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Мужчины, мужчинки, мальчики ... о женской физиологии 231
Геморой майла 30-летние ))))) 137
Соседи по подъезду не дают покоя 93
О возрасте 73
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь