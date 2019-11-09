11:09 (мск), источник: Life.ru
Покушение на Сталина. Кому досталась пуля, предназначенная для вождя
В канун празднования 25-й годовщины Октябрьской революции ефрейтор ПВО обстрелял правительственный автомобиль на Красной площади.
6 ноября 1942 года ефрейтор Савелий Дмитриев, сумевший пробраться с винтовкой на Лобное место под видом постового, обстрелял правительственный автомобиль. Стрелок рассчитывал убить самого Сталина, однако ошибся и открыл огонь по машине Микояна.
Около полудня 6 ноября 1942 года ефрейтор 1-й
Около половины второго Дмитриев добрался до Лобного места, где встал с винтовкой по стойке смирно. Красная площадь была режимным объектом, поэтому буквально через пару минут к нему подошёл милиционер и попытался выяснить, что он тут делает. Дмитриев уверенно отчеканил, что в связи с подготовкой к государственному празднику (7 ноября в СССР праздновалась 25-я годовщина революции) направлен сюда для охраны. Милиционер пожал плечами и ушёл.
После этого к Дмитриеву несколько раз подходили офицеры из кремлёвской комендатуры, всем им он отвечал одно и то же.
Действительно, на следующий день намечался большой праздник, время было военное, патруль для усиления охраны вполне могли прислать. Поэтому никто не усомнился в его миссии, и он простоял около полутора часов, пока не увидел выезжавшую через Спасские ворота машину.
В 14:55 из Кремля выехали два автомобиля ЗИС. Дмитриев догадывался, что парами передвигались только автомобили самых высокопоставленных вельмож (уровня политбюро). В сопровождающей машине обычно ехала охрана.
Машины направлялись в сторону Ильинки, но почти перед Лобным местом сбросили скорость, поскольку объезжали извозчика, который вёз на телеге стог сена. В тот момент, когда автомобили на небольшой скорости поравнялись с Дмитриевым, он вскинул винтовку и начал стрелять по первой машине.
Дмитриев сделал три выстрела. Из них один достиг цели и попал в автомобиль, но не причинил никому вреда.
Обстрелянный автомобиль на полной скорости помчался дальше, а вторая машина, наоборот, остановилась. Из неё выскочило несколько охранников. К Лобному месту также поспешили сотрудники кремлёвской комендатуры, стоявшие на своих постах.
Между ними и Дмитриевым завязалась недолгая перестрелка. Патронов у ефрейтора было около 50 штук, но силы оказались слишком неравны. Через несколько минут его удалось обезвредить, бросив гранату. Только после этого Дмитриев, раненный осколком, сдался.
Уже на следствии задержанный узнал, что покушался не на Сталина, как он планировал изначально, а на наркома внешней торговли Анастаса Микояна.
Личность стрелка была установлена быстро. Им оказался 33-летний ефрейтор Савелий Дмитриев, уроженец
В различных источниках о Дмитриеве сообщаются весьма противоречивые сведения. По одним данным, он и его семья в 30-е годы подверглись раскулачиванию,
Несмотря на тщательнейшие поиски — проверяли всех родственников и даже мимолётных знакомых Дмитриева — и ежедневные допросы, следователям не удалось обнаружить никаких следов существования организации заговорщиков.
Сам Дмитриев на следствии не слишком охотно распространялся о мотивах, которые подтолкнули его совершить покушение.
Покушение он задумал осуществить ещё осенью 1941 года. Тогда Дмитриев, дежуривший на
Стоит отметить, что покушение Дмитриева было единственным достоверно подтверждённым покушением на Сталина, поэтому его расследование велось очень тщательно. Активная фаза следствия завершилась во второй половине 1943 года.
Хотя никаких следов подпольной организации, покушавшейся на Сталина, следователи за семь лет так и не нашли, некоторые современные публицисты всё же выдвигают конспирологические версии. Они указывают на некоторые необычные моменты в этом деле.
Однако на все эти вопросы можно дать ответы вне теории заговора. Дмитриев мог попасть в ПВО, поскольку был призван как рядовой гражданин, а информация о раскулачивании могла быть ошибочной. Обмануть комендатуру ему удалось без труда, человеческий фактор никто не отменял. Появление извозчика можно объяснить случайным совпадением. Тот факт, что покушение было подготовлено крайне плохо и наспех, говорит скорее в пользу того, что действовал одиночка, а не подготовленная организация. В противном случае стрелок бы знал, что члены политбюро передвигаются на бронированных машинах, поэтому винтовка не нанесёт им никакого ущерба. Наконец, тщательное расследование установило, что Дмитриев действовал в одиночку и не имел сообщников. Сам Берия, по воспоминаниям его сына Серго, считал Дмитриева одиночкой, имевшим проблемы с психикой.
То, что Дмитриева осудили только через семь лет, действительно необычно, но может иметь несколько объяснений. Например, следователи ждали, что рано или поздно он поведает
Покушение Дмитриева оказалось единственной достоверно подтверждённой попыткой покушения на Сталина. Все остальные либо были откровенным вымыслом, либо предотвращались ещё на стадии ранней подготовки.