11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец создал необычные скульптуры из металлолома (фото)
Удивительное мастерство.
Скульптор Брайан Мок из Орегона прославился среди ценителей современного искусства благодаря невероятной серии работ из металлолома.
Фигуры людей, животных, музыкальных инструментов и даже мебель он создает из сотен металлических предметов, которые находит на свалках и гаражных распродажах. «Дарить вторую красивую жизнь таким объектам — требовательный, но приятный процесс», — говорит Мок.
Скульптуры из металлолома были для Мока приятным хобби. Когда их начали покупать коллекционеры, отели и рестораны, американец оставил основную работу и стал заниматься творчеством профессионально.
Анна Лысенко