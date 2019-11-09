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11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец создал необычные скульптуры из металлолома (фото)

Удивительное мастерство.

Скульптор Брайан Мок из Орегона прославился среди ценителей современного искусства благодаря невероятной серии работ из металлолома.

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Фигуры людей, животных, музыкальных инструментов и даже мебель он создает из сотен металлических предметов, которые находит на свалках и гаражных распродажах. «Дарить вторую красивую жизнь таким объектам — требовательный, но приятный процесс», — говорит Мок.

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Скульптуры из металлолома были для Мока приятным хобби. Когда их начали покупать коллекционеры, отели и рестораны, американец оставил основную работу и стал заниматься творчеством профессионально.

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Анна Лысенко

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