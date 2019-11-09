13:37 (мск), источник: Газета.Ру
В США научились делать водку из углекислого газа и воды
Американские ученые разработали
По словам одного из разработчиков, каждая бутылка водки в течении своего жизненного цикла поглощает из атмосферы столько углекислого газа, сколько восемь взрослых деревьев. А единственным побочным продуктом является кислород.
Уточняется, что аппарат по производству водки работает с использованием возобновляемой солнечной энергии для превращения углерода из воздуха в чистый спирт.