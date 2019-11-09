Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все меньше россиян знают о падении Берлинской стены (видео)За пять лет число россиян, ничего не слышавших о падении Берлинской стены, увеличилось на 7%
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
13:37 (мск), источник: Газета.Ру

В США научились делать водку из углекислого газа и воды

Американские ученые разработали эко-водку, поглощающую из воздуха углекислый газ. Об этом сообщает CNBC.

По словам одного из разработчиков, каждая бутылка водки в течении своего жизненного цикла поглощает из атмосферы столько углекислого газа, сколько восемь взрослых деревьев. А единственным побочным продуктом является кислород.

Уточняется, что аппарат по производству водки работает с использованием возобновляемой солнечной энергии для превращения углерода из воздуха в чистый спирт.

Читайте также
 Макрон перечислил три сценария развития России
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства
Японкам запрещают появляться на работе в очках
Российский чиновник погиб при тушении пожара
В Польше нашли останки гигантского доисторического чудовища
Ученые расшифровали необычный сигнал из дальнего космоса
В США определили причину смерти курильщиков электронных сигарет
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Авто
Новый налог: бензин опять подорожает Налог на попутный нефтяной газ пугает не только нефтяников, но и простых автомобилистов, ведь из-за него топливо может вырасти в цене
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Геморой майла 30-летние ))))) 138
Соседи по подъезду не дают покоя 107
О возрасте 96
У кого нет домашних животных? 82
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь