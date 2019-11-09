В Польше нашли останки гигантского доисторического чудовища

Находка была сделана посреди кукурузного поля возле деревни Кшижановице. Окаменелости юрского плиозавра до сих пор обнаруживали только в нескольких европейских странах. В Польше это первый такой случай.
В известняковом слое сохранились зубы и фрагменты верхней и нижней челюсти хищника.
Гигантские плиозавры, считают ученые, были высшими хищниками и питались морскими рептилиями и другими водными позвоночными. Длина крупнейших известных представителей группы достигала 13 метров, а длина черепа составляла более 2 метров.
В этой же местности исследователи из Польской академии наук обнаружили останки древних крокодилов, черепах и плезиозавров — «двоюродных братьев» плиозавров. Скорее всего, раньше на юге Польши простирался тропический архипелаг, говорят они.