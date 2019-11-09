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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше нашли останки гигантского доисторического чудовища

Польские исследователи обнаружили останки плиозавра возрастом 145−163 миллионов лет, сообщает Live Science. Палеонтологи называют это животное морским аналогом тираннозавра — огромного плотоядного хищника.

Находка была сделана посреди кукурузного поля возле деревни Кшижановице. Окаменелости юрского плиозавра до сих пор обнаруживали только в нескольких европейских странах. В Польше это первый такой случай.

В известняковом слое сохранились зубы и фрагменты верхней и нижней челюсти хищника.

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Гигантские плиозавры, считают ученые, были высшими хищниками и питались морскими рептилиями и другими водными позвоночными. Длина крупнейших известных представителей группы достигала 13 метров, а длина черепа составляла более 2 метров.

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В этой же местности исследователи из Польской академии наук обнаружили останки древних крокодилов, черепах и плезиозавров — «двоюродных братьев» плиозавров. Скорее всего, раньше на юге Польши простирался тропический архипелаг, говорят они.

Анна Лысенко

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