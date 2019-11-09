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17:53 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ «МИСиС» на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.

Источник: РИА "Новости"

«Но такое позитивное отличие России в том, что за последние десять лет у нас уровень неравенства стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти. Очень много действий, которые были совершены властями — это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целый набор мер, из последних — это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми. Это те меры, которые стабилизируют и даже позволяют немного снижать уровень неравенства (в России — ИФ), но, повторюсь, он по-прежнему остается высоким», — отметил глава Минэкономразвития.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.

Одна из студенток поинтересовалась у министра, почему при том, что в РФ более благоприятная налоговая среда, в частности отсутствие прогрессивной шкалы НДФЛ, экономической рост ниже, чем в Европе. Студентка полагает, что для физических лиц это хорошо.

«Для тех, кто побогаче — лучше (плоская шкала НФДЛ — ИФ), для тех, кто победнее — не очень», — отметил Орешкин, продолжив затем отвечать на вопрос про экономический рост.

Глава Минэкономразвития за последний месяц уже не первый раз рассуждает на тему плоской шкалы НДФЛ, при этом его комментарии не носят однозначного ответа, что плоскую шкалу нужно сохранять.

В конце октября Орешкин даже заявил о готовности платить прогрессивный НДФЛ, но для начала обсуждения этой темы предложил изучить все косвенные эффекты, которые могут возникнуть при введении прогрессивной ставки.

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