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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы любимые цвета русских классиков

Писатели употребляли их в своих романах чаще всего.

Источник: Reuters
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Живущая в Москве выпускница НИУ ВШЭ Любовь Поповец изучила самые упоминаемые цвета в классических русских романах.

«Кто-то (ладно, многие литературоведы) решил, что Достоевский чаще всего использовал серо-желтые оттенки для нагнетания мрачной атмосферы в своих произведениях, Тургенев отдавал предпочтение синему, а у Набокова множество раз встречается лиловый цвет. Но что если мы мысленно соглашаемся с литературоведами только потому, что лиловый и грязно-жёлтый намного сильнее цепляют взгляд, чем, например, белый и чёрный?» — отметила Поповец.

Она составила список из 26 цветов и посчитала, сколько раз они встречаются в произведениях русских классиков с помощью методов компьютерной лингвистики. Результат оказался далек от распространенных представлений.

«Чувствую себя почти разрушительницей мифов», — написала Поповец в соцети.

Лев Толстой и Алексей Толстой в своих романах чаще всего упоминают чёрный и красный, Максим Горький — черный и серый, Михаил Булгаков — черный и алый, Владимир Набоков и Михаил Достоевский — черный, красный и белый, Иван Гончаров — алый, Иван Тургенев — черный, Николай Некрасов — алый.

Самый популярный цвет у всех авторов, кроме Л. Толстого, Н. Некрасова и И. Гончарова — чёрный. На втором месте — красный. Чаще всего цвета упоминают Набоков, Горький и Алексей Толстой, а реже всего — Тургенев.

Анна Лысенко

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