17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы любимые цвета русских классиков
Писатели употребляли их в своих романах чаще всего.
Живущая в Москве выпускница НИУ ВШЭ Любовь Поповец изучила самые упоминаемые цвета в классических русских романах.
«Кто-то (ладно, многие литературоведы) решил, что Достоевский чаще всего использовал
Она составила список из 26 цветов и посчитала, сколько раз они встречаются в произведениях русских классиков с помощью методов компьютерной лингвистики. Результат оказался далек от распространенных представлений.
«Чувствую себя почти разрушительницей мифов», — написала Поповец в соцети.
Самый популярный цвет у всех авторов, кроме Л. Толстого, Н. Некрасова и И. Гончарова — чёрный. На втором месте — красный. Чаще всего цвета упоминают Набоков, Горький и Алексей Толстой, а реже всего — Тургенев.
Анна Лысенко