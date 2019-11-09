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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Петербург наводнили рисунки лошадей с длинными ногами

Горожанам они нравятся, а вот коммунальным службам — не очень.

Жители Санкт-Петербурга делятся в соцсетях снимками необычных граффити, которые стали появляться в городе.

«У нас на Васильевском острове живет большой любитель лошадок (возможно, это не лошадки, но я их так называю). Их грустные глаза неожиданно встречают тебя в проходном дворе, на стене и даже на уличной зебре. А вы встречали?» — написала местная жительница.

В комментариях подписчики отмечают, что авторы рисунков — молодой человек и девушка. «Их лошадь долго жила в моем дворе, ее закрашивали, а они рисовали ее вновь, пока, наконец, не сдались», — отметил один из пользователей.

Анна Лысенко

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