17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Петербург наводнили рисунки лошадей с длинными ногами
Горожанам они нравятся, а вот коммунальным службам — не очень.
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Горожанам они нравятся, а вот коммунальным службам — не очень.
Жители
«У нас на Васильевском острове живет большой любитель лошадок (возможно, это не лошадки, но я их так называю). Их грустные глаза неожиданно встречают тебя в проходном дворе, на стене и даже на уличной зебре. А вы встречали?» — написала местная жительница.
В комментариях подписчики отмечают, что авторы рисунков — молодой человек и девушка. «Их лошадь долго жила в моем дворе, ее закрашивали, а они рисовали ее вновь, пока, наконец, не сдались», — отметил один из пользователей.
Анна Лысенко