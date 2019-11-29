12:26 (мск), источник: 7sisters.ru
Отношения с женатым мужчиной: к чему быть готовой
По статистике, 70% мужчин в разный период брака изменяют женам. Чего ждать от отношений с человеком, который уже обманул как минимум одну женщину?
Бесконечный эффект неожиданности.
Отношения с женатым мужчиной — сплошной сюрприз. Вам обеспечены неожиданные подарки (так он «заглаживают вину») и непредсказуемые, как московская погода, свидания и секс.
С одной стороны, в этом есть пикантная нотка приятного авантюризма. С другой — со временем «перчинка» может вызвать «изжогу». Ведь вам постоянно приходится подстраиваться под его график, и это не всегда удобно: сегодня он вырвался пораньше с совещания и внезапно к вам примчался, а завтра отменил давно запланированное рандеву, потому что заболел ребенок.
Бытовухи нет, но и помощи в быту тоже.
Никаких разбросанных носков и споров
Вам изменяют. Это факт.
Конечно, он уверяет, что не любит жену, что у них давно нет интимной жизни, а не разводятся они по «очень веским» причинам. Еще он обещает, что это временно, и просит не обращать внимания на штамп в паспорте. Но верить этим сказочкам не стоит.
Тем более ходок налево — в большинстве случаев хроническое явление: вы не первое и, скорее всего, не последнее его увлечение на стороне. Так что, имейте в виду: если вам вдруг удастся занять место жены,
Никакого будущего.
Подписываясь на отношения с женатым, нужно понимать: это бесперспективно, даже если отношения длятся годами. Такие романы очень редко перерастают в нечто большее, чем тайная двойная жизнь. Он обещает, что
Хотя прецеденты, конечно, случаются. Так что, если у вас достаточно времени, можете надеяться и терпеливо работать на тем, чтобы увести его из семьи. Вам лишь нужно попасть в заветные 10% — именно столько мужчин, по статистике, уходят из семьи к любовницам. Причем 5% из них потом возвращаются обратно к женам. И только 3% из оставшихся счастливо живут в новом браке.
Вы всегда в тени.
Смиритесь с ролью второго плана. Вы — его тайная жизнь, вас вряд ли представят друзьям или пригласят на ужин с родителями. Вас прячут от всего мира, поэтому переписка только урывками (чтобы жена не заметила), а свидания всегда в «секретных» местах (чтобы не наткнуться на его знакомых или коллег).
Конкурировать в этом плане с законной супругой просто бессмысленно: примите как данность, что новогодние и майские каникулы он проведет с ней и детьми, а вы на это время абсолютно свободны. На вас вообще очень мало времени.
Такая свобода может поначалу очень даже устраивать. Но со временем риски увеличиваются: вы привыкаете к человеку, начинаете скучать и зависеть от него, вам хочется чаще с ним бывать. Но с его стороны условия вряд ли изменятся.