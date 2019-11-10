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00:19 (мск), источник: BFM.ru

В Минздраве посчитали ценности «общества потребления» причиной убыли населения

По мнению главного репродуктолога Минздрава, для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью.

Источник: Reuters

Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио «Говорит Москва».

Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот.
Олег Аполихин
(цитата по «РИА Новости»)

По его словам, сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги.

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«Мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат», — добавил Аполихин.

Он отметил необходимость поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Репродуктолог считает важными пособия на ребенка, материнский капитал, но, по его словам, важно подтолкнуть людей к решению создать семью.

«Надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом», — заключил специалист.

В четверг Счетная палата заявила о продолжающейся четвертый год естественной убыли в России. По данным ведомства, за восемь месяцев население страны сократилось на 52 тысячи человек.

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