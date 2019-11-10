00:19 (мск), источник: BFM.ru
В Минздраве посчитали ценности «общества потребления» причиной убыли населения
По мнению главного репродуктолога Минздрава, для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью.
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио «Говорит Москва».
Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот.
По его словам, сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги.
«Мы в последнее время воспитывали потребителей, и вот вам результат», — добавил Аполихин.
Он отметил необходимость поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Репродуктолог считает важными пособия на ребенка, материнский капитал, но, по его словам, важно подтолкнуть людей к решению создать семью.
«Надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом», — заключил специалист.
В четверг Счетная палата заявила о продолжающейся четвертый год естественной убыли в России. По данным ведомства, за восемь месяцев население страны сократилось на 52 тысячи человек.