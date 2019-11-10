Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
24Уникальная красота и опасность Лофотенских островов
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
04:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США убийца заявил, что отбыл пожизненное, так как ненадолго умер

Суд в США отказался выпустить на свободу заключенного, который утверждает, что отбыл свой пожизненный срок, так как четыре года назад перенес клиническую смерть.

Источник: GETTY IMAGES

66-летний Беньямин Шрайбер в 1996 году забил до смерти человека и отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Айова. По его мнению, его срок закончился в тот момент, когда перестало биться сердце, несмотря на то, что медики вернули его к жизни.

Год назад на этом основании он подал прошение об освобождении.

Судьи окружного суда отметили оригинальность Шрайбера, но отклонили его доводы как неубедительные.
Читайте также
Добрый человек без берегов: история первого убийства, заказанного в даркнете

В 2015 году из-за мочекаменной болезни у него начался сепсис. Врачи реанимировали его в больнице, и после полного восстановления он вернулся в тюрьму.

В своем прошении он утверждал, что медики спасли ему жизнь против его желания, а краткосрочная смерть технически означает окончание пожизненного срока.

Адвокаты Шрайбера обжаловали отказ окружного суда в суде штата, где также получили отрицательный ответ.

Судьи отметили, что тюремный срок продолжится, пока медики не констатируют смерть осужденного.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Хрущевки, колбаса, нудизм. Как жили в ГДР, витрине социализма
У преподавателя СПбГУ нашли сумку с отрезанными руками. Что об этом изве...
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана
В Минздраве назвали причины убыли населения
Александр Волков победил Грэга Харди на UFC в Москве (фото)
Хрущевки, колбаса, нудизм. Как была устроена жизнь в ГДР
Покушение на Сталина. Кому досталась пуля, предназначенная вождю
Путин: РФ должна стать лидером в сфере искусственного интеллекта
Здоровье
Почему я перестала спать в одной кровати с мужем: откровенные истории Разные кровати — не всегда признак плохих отношений.
Hi-Tech
Универсальный набор инструментов, блютуз-колонка за копейки и ещё 8 вещей для ремонта и уборки Подборка с лучшими отзывами.
Кино
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино В топ-10 вошли секс-сцены, в которых актерам было невыносимо сниматься, а зрителям впоследствии — тяжело смотреть
Горячие темы на Авто
Советские инженеры. 288
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 277
"Россия нам не партнер" 236
Ленин или Сталин? 123
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Сын разбил дорогой бокал 259
Что делать со свекровью ? 188
как быть 183
У кого нет домашних животных? 157
Леди
Анастасия Волочкова сменила имидж и сказочно преобразилась Критике подверглась лишь обувь балерины.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь