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07:43 (мск), источник: ТАСС

Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/ — Ему было 82 года.

Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте группы.

Фриман, причина смерти которого пока не называется, помог сформировать имидж «ливерпульской четверки» в начале 1960-х годов.

Именно он сделал знаменитый черно-белый портрет музыкантов с полузатененными лицами, помещенный на обложку второго альбома группы, — With the Beatles («Вместе с Beatles», 1963).

«Ушел дорогой Роберт Фриман, — написал в блоге на своем личном сайте музыкант Пол Маккартни. — Во времена The Beatles он был одним из наших любимых фотографов, который создал некоторые из самых запоминающихся обложек наших альбомов. Он был не только потрясающим профессионалом, но и человеком яркого воображения и по-настоящему оригинального мышления».

Люди часто думают, что обложка With the Beatles, где мы наполовину в тени, — это тщательно скомпонованный студийный снимок, тогда как в действительности Роберт сделал его довольно быстро в коридоре гостиницы, где мы остановились, при естественном свете, падавшем из окна в конце коридора.
Пол Маккартни

Маккартни вспоминает и о том, как Фриман почти случайно сделал растянутую по вертикали фотографию, украсившую обложку пластинки Rubber Soul («Резиновый соул», 1965) и удачно обыгравшую название альбома.

Фотограф также сделал снимки для обложек альбомов Beatles for sale («Beatles на продажу», 1964) и Help! («На помощь!», 1965).

На последней Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены в синих пальто и шляпах из одного из эпизодов снятой в том же году музыкальной комедии Help! Согласно первоначальному замыслу фотографа, четверка должны была показать слово «help» семафорной азбукой, однако оказалось, что от этого страдает композиция снимка.

В результате нужное слово все-равно угадывается по положению расставленных рук музыкантов, но попытка прочитать его в соответствии с правилами британской семафорной азбуки дают лишь бессмысленный набор букв.

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