07:43 (мск), источник: ТАСС
Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман
ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/ — Ему было 82 года.
Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте группы.
Именно он сделал знаменитый
«Ушел дорогой Роберт Фриман, — написал в блоге на своем личном сайте музыкант Пол Маккартни. — Во времена The Beatles он был одним из наших любимых фотографов, который создал некоторые из самых запоминающихся обложек наших альбомов. Он был не только потрясающим профессионалом, но и человеком яркого воображения и
Люди часто думают, что обложка With the Beatles, где мы наполовину в тени, — это тщательно скомпонованный студийный снимок, тогда как в действительности Роберт сделал его довольно быстро в коридоре гостиницы, где мы остановились, при естественном свете, падавшем из окна в конце коридора.
Маккартни вспоминает и о том, как Фриман почти случайно сделал растянутую по вертикали фотографию, украсившую обложку пластинки Rubber Soul («Резиновый соул», 1965) и удачно обыгравшую название альбома.
Фотограф также сделал снимки для обложек альбомов Beatles for sale («Beatles на продажу», 1964) и Help! («На помощь!», 1965).
На последней Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены в синих пальто и шляпах из одного из эпизодов снятой в том же году музыкальной комедии Help! Согласно первоначальному замыслу фотографа, четверка должны была показать слово «help» семафорной азбукой, однако оказалось, что от этого страдает композиция снимка.
В результате нужное слово