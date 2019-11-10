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06:48 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Почти 40% россиян во время обеда в офисе занимаются просмотром соцсетей и общением в них, хотя самым популярным способом провести обеденное время остается живой разговор с коллегами, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В исследовании приняли участие более 4 тысяч интернет-пользователей старше 18 лет из всех федеральных округов России. Участников опроса, работающих в офисе, спрашивали, как они предпочитают обедать и чем занимаются во время перерыва.

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«Чаще всего офисные работники во время обеда общаются со своими коллегами — такой вариант выбрали 40% респондентов. Но вплотную к живому общению подбирается другой вариант провести обеденный перерыв — социальные сети: 38% респондентов признались, что проводят перерыв, листая ленты социальных сетей или общаясь с помощью них со своими друзьями», — говорится в сообщении.

При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет поставили на первое место именно такой вариант ответа. В топ-5 наиболее популярных занятий во время обеда вошли звонки по телефону (26% опрошенных), чтение новостей в СМИ (19%) и просмотр видео — фильмов, сериалов или роликов (18%).

«Для сравнения, рабочими вопросами, просмотром почты или внутренних чатов во время обеда предпочли заниматься только 14% респондентов», — отмечают авторы. С точки зрения видео, которое сотрудники офисов смотрят во время обеда, в исследовании указывается, что популярностью у россиян пользуются известные блогеры и развлекательные передачи на YouTube.

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