10:35 (мск), источник: Известия
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Журналист издания Asahi Shimbun Мититака Хаттори в статье раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали.
По его словам, стекла в поездах «грязные», а пейзажи за окном — «монотонные». В то же время «многие японцы считают Транссибирскую магистраль, аорту России, романтичной», пишет Хаттори. Однако длительные поездки по данной магистрали «не так хороши».
Журналист считает, что «одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном». Однако, по его словам, «при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения».
«Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», — утверждает Хаттори. При этом в целом виды практически не меняются: «повсюду монотонные и бескрайние поля».
Путешественницу из Японии ранее удивили вывески на русском языке на Caxaлине. Девушку впечатлили достопримечательности острова, но вместе с тем японку огорчило отсутствие вывесок и указателей на родном языке.