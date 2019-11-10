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10:35 (мск), источник: Известия

Японский журналист раскритиковал российские пейзажи

Журналист издания Asahi Shimbun Мититака Хаттори в статье раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, стекла в поездах «грязные», а пейзажи за окном — «монотонные». В то же время «многие японцы считают Транссибирскую магистраль, аорту России, романтичной», пишет Хаттори. Однако длительные поездки по данной магистрали «не так хороши».

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Журналист считает, что «одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном». Однако, по его словам, «при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения».

«Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», — утверждает Хаттори. При этом в целом виды практически не меняются: «повсюду монотонные и бескрайние поля».

Путешественницу из Японии ранее удивили вывески на русском языке на Caxaлине. Девушку впечатлили достопримечательности острова, но вместе с тем японку огорчило отсутствие вывесок и указателей на родном языке.

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