12:07 (мск), источник: Известия
Российские студенты выбрали идеальную модель семьи
Специалисты из Института социологии Федерального
Более половины опрошенных (53%) заявили, что выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей, сообщает 10 ноября телеканал RT со ссылкой на результаты исследования.
Журналисты пояснили, что в такой модели роли мужчины и женщины в семье равнозначны, при этом оба партнера больше внимания уделяют своему профессиональному развитию. На втором месте по популярности (19%) оказалась
Модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути либо только в период ухода за детьми поддержали 18% опрошенных.
Лишь 9% респондентов посчитали идеальной консервативную модель семьи, в которой женщина выступает домохозяйкой, а мужчина работает. Однако самой непопулярной (1%) оказалась матриархальная модель, в которой семью обеспечивает женщина, а мужчина ухаживает за домом и детьми.
Участие в исследовании приняли 1,4 тыс. российских студентов в возрасте от 20 до 24 лет.
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