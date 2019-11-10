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12:07 (мск), источник: Известия

Российские студенты выбрали идеальную модель семьи

Специалисты из Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) Российской академии наук (РАН) выяснили, какие отношения считают идеальными российские студенты для своей будущей семьи.

Источник: Известия

Более половины опрошенных (53%) заявили, что выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей, сообщает 10 ноября телеканал RT со ссылкой на результаты исследования.

Журналисты пояснили, что в такой модели роли мужчины и женщины в семье равнозначны, при этом оба партнера больше внимания уделяют своему профессиональному развитию. На втором месте по популярности (19%) оказалась семейно-ориентированная модель, в которой оба партнера находятся в равных правах, однако основной приоритет для них семья, а не карьера.

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Модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего семейного пути либо только в период ухода за детьми поддержали 18% опрошенных.

Лишь 9% респондентов посчитали идеальной консервативную модель семьи, в которой женщина выступает домохозяйкой, а мужчина работает. Однако самой непопулярной (1%) оказалась матриархальная модель, в которой семью обеспечивает женщина, а мужчина ухаживает за домом и детьми.

Участие в исследовании приняли 1,4 тыс. российских студентов в возрасте от 20 до 24 лет.

Ранее в феврале счастливые пары рассказали, что делает их отношения долгими и крепкими, а также позволяет чувствовать себя комфортно. Среди основных критериев счастливых отношений пары назвали здоровую половую жизнь и равное материальное положение.

Справка
Ответы на главные вопросы об ОФЗ-нС 2017 года каждый гражданин России может приобрести облигации федерального займа, которые были разработаны Министерством финансов РФ специально для физических лиц. Что же такое ОФЗ-н, сколько можно на них заработать и почему они выгоднее банковских вкладов — читайте в нашем материале.
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