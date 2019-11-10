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14:17 (мск), источник: РИА Новости

В Пскове обнаружили «подпольное казино» второй половины XVII века

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в Пскове скамью второй половины XVII века, на которой расчерчено поле для игры в алькерк (разновидность мельницы), сообщает Археологический центр Псковской области.

Источник: РИА "Новости"

Находку обнаружили в раскопе на месте бывшей ТЭЦ.

«В слоях второй половины XVII обнаружено “подпольное казино”. Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие», — сообщает центр в своем аккаунте в Instagram.

Там также размещено фото скамьи, на которой расчерчено поле для игры в алькерк.

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«В случае визита незваных гостей на игровое поле можно было просто сесть или быстро накрыть его тряпицей и скрыть от чужих глаз. В прошлом году мы нашли немало фишек для игры, а теперь — еще одно доказательство разнообразного времяпровождение псковичей», — говорится в сообщении.

Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ на Мстиславском раскопе ведутся с 2016 года.

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